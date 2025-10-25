Palermo, al Teatro Massimo la finale della sesta edizione del premio Abbado

Il Premio nasce con lo scopo di valorizzare i migliori giovani studenti e studentesse del Conservatorio palermitano, scelti attraverso prove selettive.

PALERMO (ITALPRESS) – Domenica 26 ottobre, con inizio alle ore 15.00, avranno luogo al Teatro Massimo in Sala ONU il concerto finale e la premiazione dei vincitori della VI edizione del premio dedicato a Claudio Abbado. L’iniziativa è promossa e organizzata dall’Associazione “Amici del Teatro Massimo” in collaborazione con il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo e la Fondazione Teatro Massimo, con il contributo della Fondazione Sicilia e il sostegno della Casa Tasca d’Almerita.

Il Premio nasce con lo scopo di valorizzare i migliori giovani studenti e studentesse del Conservatorio palermitano, scelti attraverso prove selettive. Alcuni dei vincitori delle passate edizioni hanno intrapreso una promettente carriera artistica. Ricordiamo il soprano Federica Guida, che si esibisce nei maggiori teatri lirici, il sassofonista Gabriele Laura, la pianista Carmen Sottile.

Domenica prenderanno parte al concerto finale i cinque finalisti della categoria “solisti” e due gruppi da camera. Si tratta dei soprani Fabiola Galati e Valentina Ingrassia, i pianisti Enrico Gargano ed Alessandro Picciché ed il violinista Riccardo Palmeri. I finalisti della categoria “musica da camera” sono: il Trio “Accorde”, formato dalla violinista Beatrice Virga, dalla violoncellista Giorgia Gasbarro e dal pianista Andrea Gallina, e il Trio formato dai violinisti Mattia Arculeo e Marco Guercio e dal pianista Marco Greco. La giuria, composta da Filippo Adami, Marco Betta, Ignazio Calderone, Epifanio Comis, Enrico Corli, Daniele Ficola ed Anna Tedesco alla fine del concerto assegnerà tre premi in denaro per la categoria “solisti” e un analogo premio per la categoria “musica da camera”.

Il pubblico potrà invece attribuire un premio apposito in denaro, a seguito di votazione separata rispetto a quella della giuria. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

