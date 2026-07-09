Quotidiano di Gela

Palermo, 50enne ucciso a Sferracavallo durante una lite. Il cognato lo avrebbe schiacciato col suo peso

Il decesso sarebbe avvenuto al termine di una lite tra la vittima e il cognato

A cura di Redazione Redazione
09 luglio 2026 20:53
Palermo, 50enne ucciso a Sferracavallo durante una lite. Il cognato lo avrebbe schiacciato col suo peso -
Sicilia
Italpress
Regione
Condividi

PALERMO (ITALPRESS) – Nuova tragedia al culmine di una lite a Palermo: a perdere la vita un uomo di 50 anni. L’episodio è avvenuto in un complesso residenziale situato in una stradina adiacente a via Sferracavallo: a scoprire il corpo sono stati i carabinieri, allertati intorno alle 13. Il decesso sarebbe avvenuto al termine di una lite tra la vittima e il cognato: secondo una prima ricostruzione quest’ultimo avrebbe schiacciato il 50enne con il suo peso, provocandone la morte, mentre al momento risulta escluso l’utilizzo di armi.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS)

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 09 luglio 2026

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela