Palermo, 50enne ucciso a Sferracavallo durante una lite. Il cognato lo avrebbe schiacciato col suo peso

Il decesso sarebbe avvenuto al termine di una lite tra la vittima e il cognato

PALERMO (ITALPRESS) – Nuova tragedia al culmine di una lite a Palermo: a perdere la vita un uomo di 50 anni. L’episodio è avvenuto in un complesso residenziale situato in una stradina adiacente a via Sferracavallo: a scoprire il corpo sono stati i carabinieri, allertati intorno alle 13. Il decesso sarebbe avvenuto al termine di una lite tra la vittima e il cognato: secondo una prima ricostruzione quest’ultimo avrebbe schiacciato il 50enne con il suo peso, provocandone la morte, mentre al momento risulta escluso l’utilizzo di armi.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS)