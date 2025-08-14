Palazzi e panorami, la sorprendente e poco conosciuta balconata nissena con vista su un lago

Serra del Falcone a Serradifalco: storia della balconata naturale con vista su Lago Soprano, Sicilia centrale e turbine eoliche!

La Serra del Falcone, vicino a Serradifalco (CL), non è solo un rilievo geografico: è una balconata naturale privilegiata che domina il centro della Sicilia, offrendo scorci indescrivibili su colline, laghi e borghi storici. Il nome, che significa “Montagna del Falco”, ricorda l’epoca in cui i rapaci nidificavano sulle sue rocce – e proprio da quell’altura prendeva vita il destino del feudo nel 1640, quando assunse forma e nome definitivi Serradifalco.

Panorama mozzafiato e geografia d’eccezione

La vetta arrotondata regge i 504 metri di altitudine e guarda verso nord a Caltanissetta, a est sul Lago Soprano, a sud verso le campagne di Montedoro e Mussomeli.

Dietro, la collina prosegue verso la Riserva naturale Lago Soprano, specchio d’acqua carsico e sito protetto, unico in provincia per la sua conformazione.

Tutto ciò rende la Serra del Falcone un punto strategico per escursioni, fotografia e Natura: da qui puoi abbracciare con lo sguardo 40 km di orizzonte.

Un luogo tra escursioni e storia moderna

Oggi la Serra è meta di trekking e passeggiate: gli amanti del bird‑watching e del trekking urbano la scelgono per l’esperienza “wind‑park viewpoint” (escursioni su sentieri ben segnati, in prossimità delle pale eoliche).

A livello storico, Serradifalco nacque in questo paesaggio, terra di falchi e zolfo: nella zona era attiva l’estrazione mineraria fino al 1988, parte dell’identità della comunità. Oggi sulla Serra svettano le turbine del vento, simbolo di una Sicilia che guarda al futuro energetico.