Quotidiano di Gela

Palazzi e panorami, la sorprendente e poco conosciuta balconata nissena con vista su un lago

Serra del Falcone a Serradifalco: storia della balconata naturale con vista su Lago Soprano, Sicilia centrale e turbine eoliche!

A cura di Redazione
14 agosto 2025 19:00
Palazzi e panorami, la sorprendente e poco conosciuta balconata nissena con vista su un lago - Foto: SugnuSicilianu/Wikipedia
Foto: SugnuSicilianu/Wikipedia
Tendenze
Condividi

La Serra del Falcone, vicino a Serradifalco (CL), non è solo un rilievo geografico: è una balconata naturale privilegiata che domina il centro della Sicilia, offrendo scorci indescrivibili su colline, laghi e borghi storici. Il nome, che significa “Montagna del Falco”, ricorda l’epoca in cui i rapaci nidificavano sulle sue rocce – e proprio da quell’altura prendeva vita il destino del feudo nel 1640, quando assunse forma e nome definitivi Serradifalco.

Panorama mozzafiato e geografia d’eccezione

La vetta arrotondata regge i 504 metri di altitudine e guarda verso nord a Caltanissetta, a est sul Lago Soprano, a sud verso le campagne di Montedoro e Mussomeli.
Dietro, la collina prosegue verso la Riserva naturale Lago Soprano, specchio d’acqua carsico e sito protetto, unico in provincia per la sua conformazione.
Tutto ciò rende la Serra del Falcone un punto strategico per escursioni, fotografia e Natura: da qui puoi abbracciare con lo sguardo 40 km di orizzonte.

Un luogo tra escursioni e storia moderna

Oggi la Serra è meta di trekking e passeggiate: gli amanti del bird‑watching e del trekking urbano la scelgono per l’esperienza “wind‑park viewpoint” (escursioni su sentieri ben segnati, in prossimità delle pale eoliche).
A livello storico, Serradifalco nacque in questo paesaggio, terra di falchi e zolfo: nella zona era attiva l’estrazione mineraria fino al 1988, parte dell’identità della comunità. Oggi sulla Serra svettano le turbine del vento, simbolo di una Sicilia che guarda al futuro energetico.

Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela