PalaCossiga da recuperare, ok a progetto fattibilità: fondi da bando nazionale

Soprattutto l'assessore con delega allo sport Peppe Di Cristina, nei mesi, ha attivato diverse interlocuzioni ministeriali e negli ultimi giorni ha avuto altri incontri romani

Gela. Il recupero del PalaCossiga rimane una priorità a Palazzo di Città. Dopo l'emergenza Covid, quando venne adibito da Asp a hub per la vaccinazione, gradualmente è finito nella spirale dei danneggiamenti, fino a essere completamente vandalizzato, con conseguenze rilevanti. Gli uffici del settore comunale urbanistica e territorio hanno appena approvato il progetto di fattibilità tecnica economica. Sarà una società lombarda, della provincia di Piacenza, inoltre, a garantire il supporto per la partecipazione al bando nazionale. La giunta, in settimana, con una delibera, ha ufficializzato la scelta di proporre il progetto, per un recupero della struttura sportiva, candidandolo al bando “Sport e periferie 2026”. L'ammontare complessivo che si cercherà di ottenere supera di poco un milione di euro. Soprattutto l'assessore con delega allo sport Peppe Di Cristina, nei mesi, ha attivato diverse interlocuzioni ministeriali e negli ultimi giorni ha avuto altri incontri romani pure per la vicenda del PalaCossiga. Restituire alla città e a chi pratica sport una struttura come quella della Cittadella va a rafforzare la visione generale, volta a sviluppare l'impiantistica. Nella stessa zona è prevista la nuova pista di atletica (il consiglio comunale ha autorizzato la variazione di bilancio per i fondi necessari).