Padel e solidarietà: successo per la terza edizione del doppio giallo a Santa Lucia

Gela. Sport e beneficenza hanno camminato ancora una volta insieme a Santa Lucia, dove si è disputata la terza edizione del torneo di padel doppio giallo. Un appuntamento ormai atteso, che ha visto la partecipazione di 12 giocatori, protagonisti di una giornata intensa, combattuta ma soprattutto ricca di significato.

Il torneo, ospitato presso il centro sportivo di Santa Lucia, ha regalato partite equilibrate e un bel clima di amicizia, confermando come il padel sappia unire competizione e socialità.

A contendersi il titolo sono arrivati in finale Maurizio Ferraro, Nuccio Adesini, Danilo Campailla e Giuseppe Romano. A spuntarla, però, è stata la coppia Ferraro–Adesini con un secco 6-2, con Maurizio Ferraro che bissa la vittoria dello scorso anno, dimostrando continuità e grande affiatamento con il compagno di squadra.

Ma il vero successo va oltre il campo: l’intero ricavato del torneo sarà devoluto alle famiglie bisognose del quartiere, seguite dalla Chiesa Santa Lucia di Scavone. Un gesto concreto che dà valore allo sport e rafforza il legame con il territorio.

Iniziative come questa dimostrano che vincere è bello, ma aiutare lo è ancora di più. E Santa Lucia, ancora una volta, ha risposto presente.