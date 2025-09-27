Ottenne il reddito di cittadinanza ma non dichiarò le pendenze penali del marito: assolta

La vicenda finita a giudizio riguardava il reddito di cittadinanza

Gela. A conclusione del dibattimento, la decisione del giudice Marica Marino è stata favorevole a una trentacinquenne. Era accusata di violazioni in materia di reddito di cittadinanza. Venne accertato che al momento del riconoscimento del beneficio non dichiarò che il marito era stato sottoposto a misura cautelare, con gli arresti domiciliari, condizione che avrebbe inciso sulla concessione. I difensori della donna, gli avvocati Rosario Prudenti e Giusy Cauchi, hanno però insistito sul fatto che non ci fu dolo o comunque una consapevolezza da parte dell'imputata. Non avrebbe avuto contezza della disciplina in materia e di ciò che bisognava comunicare per lo sviluppo della pratica amministrativa. Non sarebbe stata informata adeguatamente. Il giudice non ha individuato tutti gli elementi per un'eventuale responsabilità e ha disposto l'assoluzione.