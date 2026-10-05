Ospedale "Vittorio Emanuele", ancora guasti agli ascensori

Persistono le criticità di base all'ospedale Vittorio Emanuele

Gela. Nonostante la scia di polemiche sulla decisione dei vertici Asp di querelare chi avrebbe diffuso dichiarazioni lesive, in questo periodo di mobilitazione per il potenziamento della sanità cittadina, persistono le criticità di base all'ospedale Vittorio Emanuele. Ancora una volta, il sistema degli ascensori, fondamentale per chi non riesce a deambulare, è segnato da guasti e disservizi. Attualmente, a causa di guasti tecnici, è attivo un solo ascensore nel nosocomio e le file per accedere sono lunghe già da questa mattina. Anziani, donne incinte, pazienti, si trovano a usare un unico ascensore, praticamente destinato a tutto.