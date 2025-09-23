Ospedale, una lite sfocia in violenza: calci e pugni tra un uomo e una donna

Pare che i due, senza fissa dimora, vivano in alcune stanze in disuso del nosocomio di Caposoprano, poste al quarto piano della struttura sanitaria

Gela. La scena non è passata inosservata, in ospedale. Nelle scorse ore, nell'area destinata al Cup, un uomo e una donna, sembra senza fissa dimora, si sono letteralmente affrontati, a calci e pugni. Una lite, finita in violenza reciproca. Gli operatori presenti e gli avventori hanno cercato di intervenire per sedare gli animi. Pare inoltre che i due vivano in alcune stanze in disuso del nosocomio di Caposoprano, poste al quarto piano della struttura sanitaria.