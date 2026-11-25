Disagi Ospedale, parcheggio selvaggio nell'area interna: ambulanze bloccate

La sbarra all'ingresso è stata rimossa e le vetture accedono senza limitazioni

Gela. Parcheggio selvaggio nell'area destinata ai mezzi del servizio 118, nel nosocomio Vittorio Emanuele. Le auto private impediscono le operazioni sulle ambulanze, creando disagi agli operatori e agli interventi urgenti. La polizia locale non può intervenire, non avendo competenza in quell'area. La sbarra all'ingresso è stata rimossa e le vetture accedono senza limitazioni, peraltro in assenza di attività di rimozione.