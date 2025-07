Ospedale, nonostante l'ombra dei tagli un medico a tempo pieno per la Breast unit

In settimane contrassegnate dall'ombra dei tagli per il nosocomio “Vittorio Emanuele” e con una Breast unit spesso citata come esempio di struttura da rafforzare ulteriormente, da Asp fanno sapere che un nuovo medico entrerà a far parte dell'equipe

A cura di Redazione 28 luglio 2025 17:18

