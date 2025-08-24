Ospedale, lavori casa comunità affidati per la seconda volta: appalto a raggruppamento locale

Il cantiere, di fatto, fino a oggi non ha mai visto un vero e proprio avanzamento

Gela. Il cantiere per realizzare la casa di comunità, nell'area dell'ospedale Vittorio Emanuele, andrebbe completato non oltre il prossimo novembre. Il primo contratto venne formalizzato ormai due anni fa. Negli scorsi mesi, è stato risolto l'affidamento all'Ati che era stata individuata. Nelle ultime settimane, la gara bis è stata completata, con procedura negoziata. L'appalto, da oltre un milione di euro, coperto con fondi Pnrr, è andato al raggruppamento temporaneo costituito dalle aziende gelesi Ghelas Impianti, Sama e Costruzioni impianti tecnologici. Con un ribasso superiore al 34 per cento, la commissione interna ha individuato quella del raggruppamento come l'offerta più vantaggiosa. Il cantiere, di fatto, fino a oggi non ha mai visto un vero e proprio avanzamento. I fondi Pnrr, nell'eventualità di altri ritardi, rischierebbero il taglio e di conseguenza i lavori vanno conclusi prima possibile per completare una struttura, sulla carta destinata a integrare i servizi del nosocomio di Caposoprano, che già non vive una situazione generale di piena efficienza, come abbondantemente noto.