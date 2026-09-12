Ospedale, ladri entrati nei locali del 118: furti si ripetono da mesi nel nosocomio

Furti, nei mesi, si sono registrati nei reparti e nelle cucine del nosocomio di Caposoprano

Gela. Quello dei furti in ospedale è un fronte non ancora risolto e gli episodi, a danno anche del personale, non mancano. Nelle scorse ore, qualcuno ha approfittato della partenza per un intervento di operatori del 118, riuscendo a entrare nei locali usati per il servizio d'emergenza. Probabilmente, puntava agli armadietti. Chi ha agito sarebbe arrivato fino alla camera mortuaria. Sono state allertate le forze dell'ordine e sul posto sono giunti i carabinieri per gli accertamenti del caso. Furti, nei mesi, si sono registrati nei reparti e nelle cucine del nosocomio di Caposoprano.