Ospedale, in chirurgia mai installati i nove televisori donati da un club service

I soci di un club service della città consegnarono nove televisori, così da dotare le stanze che ne erano prive

Gela. La donazione risale a un anno fa, in favore del reparto di chirurgia dell'ospedale “Vittorio Emanuele”. I soci di un club service della città consegnarono nove televisori, così da dotare le stanze che ne erano prive. Da allora, però, non sono mai stati installati. Nel presidio ospedaliero mancherebbero, infatti, i fondi per collocarli. I televisori donati con spirito solidaristico rimangono riposti, in attesa che ci possano essere gli interventi tecnici per installarli. I pazienti, che chiaramente non possono portarsi da casa apparecchi televisivi, anche per periodi di degenza più lunghi sono impossibilitati a usufruire di una qualsiasi tv.