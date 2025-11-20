Ospedale, ascensore fuori uso: Di Bendetto, "situazione inaccettabile, disagi enormi per i pazienti"

Più volte, il sistema degli ascensori è stato limitato da guasti, quasi periodici

Gela. Il copione si ripete, purtroppo. In ospedale, l'ascensore che permette di raggiungere i reparti è fuori uso da circa un mese. Così, i pazienti, anche quelli oncologici, sono costretti ad utilizzare la rampa di scale interna, con tutte le conseguenze del caso. Solo un altro ascensore è in funzione, ma già usato per il trasporto anche dei pasti. “Non è una condizione accettabile – dice il consigliere comunale Antonella Di Benedetto – personalmente, ho avuto modo di appurare disagi enormi per i pazienti, che già patiscono una condizione critica. Va ripristinato prima possibile e sono pronta a ogni iniziativa istituzionale”. Più volte, il sistema degli ascensori è stato limitato da guasti, quasi periodici.