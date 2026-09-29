Orto Pasqualello, vanno avanti interventi dopo gli allagamenti: commissione valuta atti progettuali

Le attività di manutenzione non sono concentrate solo all'interno dell'orto Pasqualello ma anche nelle zone limitrofe

Gela. Quanto accaduto due settimane fa, con gli allagamenti e il flusso d'acqua piovana che ha avuto tra gli epicentri il riqualificato orto Pasqualello, è da giorni oggetto di disamina. Gli interventi nell'area, per prevenire nuove eventuali condizioni emergenziali, sono in corso. L'amministrazione comunale ha, in questa fase, interdetto la zona, allo stato non accessibile proprio per permettere i lavori. Ci sono stati sopralluoghi condotti anche in presenza dell'azienda che si è occupata del cantiere. Le attività di manutenzione non sono concentrate solo all'interno dell'orto Pasqualello ma anche nelle zone limitrofe. È stato ripulito l'intero canale che tocca via XXIV maggio, assai colpita dagli allagamenti di due settimane fa e prossima alla villa comunale e all'orto Pasqualello. L'amministrazione comunale vuole impedire situazioni estreme come quelle che hanno fatto affluire, su un tratto del lungomare, acqua, fango e detreti giunti direttamente dall'orto Pasqualello, che potrebbe riaprire comunque in tempi brevi. Contemporaneamente, in municipio, la commissione consiliare urbanistica sta sviluppando approfondimenti sul progetto della riqualificazione. In serata, è prevista una riunione dei consiglieri, che hanno chiesto di acquisire tutti gli atti progettuali, principalmente per vagliare il collaudo e il sistema di deflusso delle acque. Il presidente della commissione Gabriele Pellegrino e gli altri componenti Paolo Cafa', Cristina Oliveri, Antonio Cuvato e Alberto Zappietro, hanno già formalizzato la richiesta di audizione sia dell'assessore ai lavori pubblici Luigi Di Dio sia del dirigente del settore Antonino Collura.