Il riavvio Orto Pasqualello, ulteriori lavori al termine: area verso la riapertura

L'amministrazione comunale ha monitorato costantemente i lavori di consolidamento, che dovrebbero prevenire conseguenze come quelle dello scorso settembre

Gela. Gli effetti delle prime piogge, a settembre, con fango e detriti che dall'area dell'orto Pasqualello avevano invaso un tratto del lungomare Federico II di Svevia, da subito hanno portato a valutare le attività svolte per la riqualificazione della zona. L'orto Pasqualello, per questo motivo, è stato interdetto a ogni accesso pubblico, per consentire ulteriori lavori di consolidamento. Gli interventi, a carico dell'azienda che si è occupata dell'appalto principale, sono stati ultimati. Si attende solo il collaudo definitivo che permetterà la piena fruizione. L'amministrazione comunale ha monitorato costantemente i lavori di consolidamento, che dovrebbero prevenire conseguenze come quelle dello scorso settembre. Non appena ci sarà il via libera finale, l'area sarà abbellita pure per le prossime festività natalizie. La commissione consiliare urbanistica, all'indomani di quanto accaduto in seguito alle piogge, aveva annunciato l'intenzione di un approfondimento per comprenderne le ragioni e soprattutto per valutare eventuali anomalie tecniche. Gli uffici comunali avevano predisposto una relazione. Le associazioni "Aria Nuova" e "Amici della terra", invece, hanno presentato un esposto, ritenendo che sussistano responsabilità amministrative e tecniche.