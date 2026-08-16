Orto Pasqualello riqualificato, una tettoia a protezione delle tombe arcaiche

Sarà realizzata una tettoia a protezione delle tombe

Gela. L'Orto Pasqualello riqualificato è tra i cantieri che hanno rispettato i tempi previsti per le opere finanziate con fondi Pnrr. Tra ciò che non era stato preventivato, all'inizio, sicuramente il rinvenimento di tombe arcaiche che man mano sono riaffiorate dagli scavi e saranno destinate alla musealizzazione. È l'amministrazione comunale che ha preso l'iniziativa e sfruttando gli stessi fondi del progetto complessivo di riqualificazione, sarà realizzata una tettoia a protezione delle tombe: un primo passo che permetterà, successivamente, la piena fruizione da parte di cittadini e visitatori. Il progetto è stato realizzato attraverso gli uffici comunali.