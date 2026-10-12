Orto Pasqualello, commissione consiliare attende documentazione progettuale per le verifiche

La commissione aspetta dagli uffici tecnici tutta la documentazione così come la recente relazione redatta dopo le ricognizioni del caso

Gela. Gli interventi per mettere ulteriormente in sicurezza l'area dell'orto Pasqualello, da poco riqualificato, sono attualmente in corso dopo gli allagamenti di fine settembre. Le precipitazioni di sabato scorso, invece, hanno creato effetti assai più attenuati. In municipio, la commissione consiliare urbanistica, presieduta da Gabriele Pellegrino, attende di poter avere tutta la documentazione progettuale delle opere di riqualificazione dell'orto Pasqualello, soprattutto per cercare di valutare le cause di quanto accaduto a fine settembre, quando acqua piovana, fango e detriti si sono abbattuti sul lungomare attraverso proprio l'area appena riqualificata. Se possano esserci state anomalie progettuali saranno appunto le carte a farlo eventualmente emergere. La commissione aspetta dagli uffici tecnici tutta la documentazione così come la recente relazione redatta dopo le ricognizioni del caso, annunciata dall'assessore ai lavori pubblici Luigi Di Dio.