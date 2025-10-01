Orgoglio gelese al Coni, i ballerini Marika Scerra e Carmelo Biundo premiati a Roma

Ai due atleti è stata donata una borsa di studio. rispettivi partner.

Gela. La città può dirsi orgogliosa dei suoi giovani talenti. Ieri 30 settembre, presso il Palazzo d’Onore del CONI a Roma, i ballerini Marika Scerra, pluri campionessa mondiale ed europea, e Carmelo Biundo, campione italiano assoluto, hanno ricevuto un prestigioso riconoscimento dalla Federazione Italiana Danza Sportiva. Ai due atleti, accompagnati dai rispettivi partner di ballo Luigi La Rocca (originario di Canicattì) e Roberta Scuderi (di Catania), è stata donata una borsa di studio. I due ballerini hanno vissuto con grande emozione l’onore della convocazione ufficiale per la loro eccellenza nel mondo del ballo latino americano.Entrambi si formano a Catania, seguiti da un team di professionisti, e rappresentano oggi un motivo di grande vanto per la comunità gelese. “Auguriamo a Marika e Carmelo di continuare a credere nei propri sogni” – è il messaggio che accompagna il loro traguardo, testimonianza di talento, sacrificio e passione.