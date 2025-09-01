Opposizione, "scarsa trasparenza su Mpanata fest": sindaco, "nulla di anomalo"

Botta e risposta sull'iniziativa affidata all'associazione "The Martedì" e Di Stefano parla di "demolitori di entusiasmo"

Gela. Dal pagamento della somme di mora per la Tari 2020-2021 alle procedure per le infrazioni Ztl, il question time serale, in consiglio comunale, si è aperto con due interrogazioni dell'opposizione, esposte dal consigliere FdI Sara Cavallo. Soprattutto sul punto Tari, il sindaco Di Stefano ha spiegato che verranno condotte verifiche circa i ritardi nella notifica delle cartelle ma ha sottolineato che sui tributi locali c'è forte attenzione per recuperare un'evasione che ammonta a non meno del 45 per cento, per almeno 6 milioni di euro. L'assessore Morgana ha escluso invece possibili disfunzioni nel sistema di pagamento delle infrazioni Ztl, anche se il consigliere Cavallo ha invece insistito sulle lamentele degli utenti toccati dalla vicenda. Sulle ringhiere di via Morello l'assessore Di Dio ha risposto sempre al consigliere Cavallo, ricalcando che in quell'area è in corso un ampio progetto di riqualificazione. Sono urgenti inoltre interventi di manutenzione nello stadio "Presti", come indicato dal consigliere Dc Irti. L'assessore allo sport Di Cristina ha riferito che ci sono stati incontri sul tema e nonostante le limitazioni di budget ci saranno le attività per adeguare la struttura e il manto erboso. La stanza multisensoriale per i piccoli autistici verrà attivata. L'impegno lo ha assunto il sindaco Di Stefano, davanti a ritardi che vanno avanti da anni, nonostante il finanziamento e tutto il materiale già presente. Anche in questo caso, l'interrogazione è stata presentata dal consigliere FdI Sara Cavallo. È stata il consigliere indipendente di opposizione Cosentino, invece, a proporre il caso delle modalità di affidamento di "Mpanata fest", la tre giorni tenutasi presso la rotonda est di Macchitella. L'opposizione ha sottoscritto l'interrogazione, chiedendo lumi sulla scelta dell'associazione "The Martedì" e sugli aspetti economici e commerciali dell'assegnazione, senza una procedura pubblica. "L'associazione The Martedì, come altre associazioni, ha presentato una richiesta per un contributo economico finalizzato alla "Mpanata fest" - ha risposto il sindaco - con l'aggiunta successiva del concerto dei The Kolors, l'associazione ci ha proposto di fornire servizi. Con una prima analisi, il valore è stato di circa undicimila euro. Abbiamo fornito il patrocinio gratuito mentre con i token l'associazione avrebbe coperto il costo dei servizi. La stessa associazione ha anche offerto musica e spettacoli a costo zero. Non c'era l'obbligo di acquistare token e consumare. Ma i demolitori di entusiasmo ci sono sempre. Non c'è nulla di anomalo. Solo due associazioni hanno presentato richieste. Eravamo informati sulla presenza di attività commerciali e sono state condotte verifiche anche dalla guardia di finanza e al momento non risultano irregolarità. I prezzi dei token erano precisati ma nessuno era obbligato ad acquistare. Finalmente, abbiamo valorizzato la città e tanti giovani sono rimasti senza spostarsi. È stata una compartecipazione tra pubblico e privato. Abbiamo avuto un beneficio anche di risparmio economico. La rendicontazione si presenta solo se c'è stato un contributo economico da parte del Comune ma non c'è stato alcun impegno finanziario". Il consigliere Cosentino, in rappresentanza dell'opposizione, ha ribadito però che a mancare "è la trasparenza". "Non siamo demolitori di entusiasmo", ha sottolineato Cosentino. Per il consigliere, "la rendicontazione deve esserci".