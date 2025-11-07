"Opposizione pensa a interessi di partito", maggioranza: "Solito? Ritiro solo tecnico per errori Regione"

Maggioranza avanti contestando le assenze della minoranza

Gela. La linea non cambia e nel post-consiglio comunale la maggioranza ribadisce il netto diniego all'azione messa in atto dall'opposizione, che ieri sera ha disertato l'aula, impegnata nella votazione di variazioni di bilancio e debiti. "Ieri, il centrodestra locale, uscendo dall’aula nella speranza di bloccare la votazione di atti importanti e decisivi per la crescita della nostra città ha mostrato il suo vero volto. Mettono in secondo piano i problemi della città. Tutti gli sforzi fatti dall’amministrazione per far uscire dalla crisi il nostro territorio non li riguardano; la loro preoccupazione maggiore rimane fare gli interessi di alcune forze politiche estranee ai bisogni del nostro territorio. Diversamente non si spiegherebbe il loro comportamento che li ha portati a non votare alcune variazioni di bilancio che, come quella per i lavori nel costone Borsellino e per i loculi cimiteriali, rappresentano risultati importanti sia per la salvaguardia del nostro territorio che per i bisogni dei cittadini", spiegano i capigruppo di Pd, M5s, "Una Buona Idea" ed Mpa, a nome di tutta la maggioranza consiliare. Ieri, dall'opposizione hanno fatto sapere che i banchi sono rimasti vuoti dopo il ritiro tecnico della variazione per i lavori nella scuola "Solito", necessario a seguito di un decreto regionale che aggiorna il piano dei costi. "Tentare di giustificare il loro abbandono dell’aula con il ritiro del’atto sulla "Solito" è la prova della loro totale confusione. Troviamo, infatti, imbarazzante e persino mortificante dovere spiegare a esponenti politici di partiti che governano la Regione, che l’atto è stato ritirato a causa di errori commessi dagli uffici regionali. La nostra città sta attraversando momenti delicati. Tutte le forze politiche dovrebbero dimostrare di essere all’altezza della difficile e drammatica situazione che la nostra città sta vivendo. Ieri sera, la maggioranza che sostiene il sindaco lo ha dimostrato, l’opposizione di destra che pure governa la Regione ha preferito tenere un comportamento irresponsabile", confermano gli esponenti del "modello Gela".