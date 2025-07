Opposizione, "ad Angelo Tuccio intitolare lo stadio comunale": sarà presentata una mozione

Secondo gli esponenti di Forza Italia, FdI, Dc, Iv e del gruppo misto, l'iniziativa è volta a “valorizzare in modo completo la memoria di un uomo che ha dato tanto alla città, attraverso lo sport e non solo"

Gela. Mentre a Palazzo di Città, a breve, verrà presentato il progetto dei lavori per lo stadio “Presti”, finanziati con fondi Pnrr e con una compartecipazione comunale da 500 mila euro, dalle royalties, l'opposizione quasi controbatte alla maggioranza. Questa mattina, i gruppi consiliari che appoggiano il sindaco hanno preannunciato una mozione per intitolare la tribuna dello stadio, destinata a essere nuovamente coperta, all'ingegnere Angelo Tuccio, storico presidente del Gela Calcio. Dall'opposizione, a loro volta, indicano l'intenzione di procedere con una mozione per intitolare l'intero stadio al presidente Tuccio, “anche richiedendo una deroga alla prefettura dato che sono trascorsi meno di dieci anni dalla morte”. Secondo gli esponenti di Forza Italia, FdI, Dc, Iv e del gruppo misto, l'iniziativa è volta a “valorizzare in modo completo la memoria di un uomo che ha dato tanto alla città, attraverso lo sport e non solo. Intitolare l’intero stadio è un atto di riconoscenza e di memoria storica collettiva. Ci auguriamo che anche i consiglieri di maggioranza vogliano riconsiderare la loro proposta e sostenere la nostra, per il bene della città e nel nome di una memoria condivisa”.