Oplàb trionfa al Teen Theatre Festival

“La fine del mondo” vince il Premio Città di Viterbo

Gela. Un successo straordinario per Oplàb, che si è aggiudicato il Premio Città di Viterbo per il Miglior Spettacolo alla prima edizione del Teen Theatre Festival. L’opera “La fine del mondo” ha conquistato sia la giuria sia il pubblico, distinguendosi per qualità artistica, originalità e forza espressiva.

Un’opera corale premiata per potenza scenica e contemporaneità. Il riconoscimento celebra la capacità dello spettacolo di esprimersi come un corpo unico, dove gesto, voce, movimento e presenza scenica si fondono in un linguaggio comune, intenso e poetico. “La fine del mondo” è stato riconosciuto come uno spettacolo vivo, attuale, capace di dialogare con il presente attraverso un linguaggio scenico raffinato e sensibile.

Un altro prestigioso riconoscimento è andato a Miriam Guida, premiata come Migliore Attrice per la sua interpretazione intensa e completa. La premiazione, effettuata dall’attrice Giulia Celletti, ha sottolineato la sensibilità, la maturità artistica e la capacità espressiva di Guida, ritenuta una delle voci emergenti più promettenti di questa edizione del festival.

La vittoria di Oplàb rappresenta un motivo di grande orgoglio per la comunità gelese e dimostra ancora una volta il valore della formazione teatrale come strumento di crescita personale, culturale e collettiva.

Con “La fine del mondo”, il gruppo ha portato in scena non solo uno spettacolo, ma una visione: quella di un teatro fatto di respiro comune, ricerca e poesia.