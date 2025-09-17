Operazione "The Wall", Scuvera "efficace contrasto alla criminalità": Russo, "contro ogni degrado"

Le note del parlamentare Ars Scuvera e del senatore Russo

Gela. In merito al blitz "The Wall" le note del parlamentare Ars Salvatore Scuvera e del senatore Roul Russo, entrambi esponenti FdI. "Esprimo il mio più vivo apprezzamento e il più sincero ringraziamento al Comando Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta guidato dal Colonello Mucci, alla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, e a tutte le Forze dell’Ordine impegnate nell’operazione “The Wall”, che ha portato all’esecuzione di quindici misure cautelari e allo smantellamento di un canale di approvvigionamento di sostanze stupefacenti sull’asse Lombardia–Gela. Questa ennesima operazione investigativa conferma, ancora una volta, l’altissimo livello di professionalità, dedizione e senso dello Stato delle nostre forze di sicurezza e della magistratura. L’azione congiunta condotta testimonia l’efficacia del contrasto alla criminalità organizzata e al traffico di droga, fenomeni che minacciano la serenità delle famiglie, il futuro dei giovani e la sicurezza delle nostre comunità. Il mio pensiero e il mio plauso vanno a tutti i Carabinieri, agli inquirenti e agli uomini e le donne delle Forze dell’Ordine che, con impegno costante e spesso a rischio della propria incolumità, difendono la legalità e il bene comune. Lo Stato è presente e determinato: nessun territorio, neppure il più difficile, sarà mai lasciato solo nella lotta contro la criminalità", dice Scuvera. "Desidero esprimere le mie congratulazioni all’Arma dei Carabinieri di Caltanissetta per l’operazione che ha portato all’esecuzione di 15 custodie cautelari a Gela di persone coinvolte in un vasto traffico di droga con collegamenti alla criminalità organizzata. Tra chi ha ricevuto l’ordine di custodia cautelare anche chi era già in carcere, questo dimostra – aggiunge Russo – che bisogna porre ancora più attenzione alla presenza di unità mafiose negli istituti penitenziari ma anche che lo Stato è presente e mette fine a questo traffico illecito. Rinnoviamo la nostra fiducia nell’azione della magistratura e delle forze dell’ordine, e ribadiamo la nostra ferma opposizione a ogni forma di criminalità organizzata e di degrado sociale”, a dichiararlo è Raoul Russo, senatore di Fratelli d’Italia e componente della Commissione antimafia.