"Operatori Vigilanza Italia senza stipendi", Corallo: "Settore come una polveriera"

Il caso sollevato dalla Filcams-Cgil

Gela. La Filcams-Cgil denuncia la gravissima situazione dei dipendenti dell’istituto Vigilanza Italia, ai quali non è stata ancora erogata la mensilità di dicembre 2025. "È inaccettabile che i lavoratori siano stati costretti ad affrontare le festività senza percepire quanto dovuto. Nonostante il mancato pagamento, le maestranze hanno continuato a prestare servizio con estrema responsabilità; tuttavia, oggi la tenuta economica delle famiglie, tra scadenze di mutui e bollette, è al collasso. Il sindacato ha già provveduto a inviare una diffida formale all'azienda e a informare contestualmente la prefettura e la questura. Se l’azienda non provvederà al saldo della mensilità di dicembre (e della maturanda mensilità di gennaio) entro cinque giorni, la Filcams-Cgil porterà il caso dinanzi all’Ufficio Provinciale del Lavoro di Caltanissetta, attivando ogni misura necessaria a tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori coinvolti. Rileviamo, inoltre, che il settore della vigilanza privata rischia di trasformarsi in una vera polveriera. Il caso di Vigilanza Italia non è purtroppo isolato: diverse altre società versano nelle medesime condizioni di inadempienza, una deriva che non può più essere tollerata. Chiediamo con forza agli organi preposti, questura e prefettura, di monitorare con attenzione la sostenibilità delle aziende. Allo stesso modo, esortiamo le stazioni appaltanti a verificare la solidità dei propri fornitori, al fine di prevenire simili situazioni di disagio e mortificazione nei confronti dei lavoratori e delle loro famiglie", dice il segretario provinciale Filcams Nuccio Corallo.