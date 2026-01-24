Operatori 118 ancora nei magazzini dell'ospedale, c'è nuova postazione ma si va a rilento

Gli operatori del 118, impegnati in città, chiedono “dignità”

Gela. L'amministrazione comunale, lo scorso novembre, ha finalizzato l'affidamento, in comodato d'uso gratuito, in favore del 118, di un immobile, a Fondo Iozza, confiscato alle organizzazioni mafiose, destinato a nuova sede per il servizio d'emergenza. Attualmente, però, gli operatori sono ancora costretti a convivere con la postazione ricavata nei magazzini dei sotterranei dell'ospedale “Vittorio Emanuele”, praticamente senza utenze o con utenze ancora in via di attivazione. I riferimenti provinciali del 118 non hanno ancora completato il trasferimento nella nuova sede concessa dall'ente comunale. Quella postazione in ospedale, decisamente approssimativa, non è adeguata al personale e ai mezzi d'emergenza e già da aprile dello scorso anno non sono mancate le segnalazioni ufficiali partite da chi opera per “Charlie 7”. Anche su un piano igienico-sanitario ci sono forti criticità. Gli operatori del 118, impegnati in città, chiedono “dignità”. rivolgendosi ad Asp e al direttore della centrale operativa.