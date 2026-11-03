La vertenza Operai servizio rifiuti rimasti senza lavoro, Orsa ha chiesto incontro: "Devono rientrare"

Per il sindacato, i lavoratori vanno ricollocati in servizio e non possono essere lasciati senza alcuna prospettiva

Gela. Il sindacato spinge per un confronto "urgente" con i vertici di Srr4, società che sovraintende il ciclo rifiuti territoriale, e con quelli della società in house Impianti Srr, che gestisce il servizio e la discarica Timpazzo. Ieri, ventitré operai i cui contratti non sono stati rinnovati, hanno organizzato un sit-in di protesta, ritenendo "priva di ogni motivazione logica" la scelta di tagliare il loro rapporto di lavoro. Questa mattina, la segreteria sindacale di Orsa igiene ambientale, con il referente nazionale Orazio Caiola, ha ufficialmente scritto a Srr e ad Impianti Srr per un confronto diretto che coinvolga anche il commissario giudiziale di Impianti, Marco Valenza. Per il sindacato, i lavoratori vanno ricollocati in servizio e non possono essere lasciati senza alcuna prospettiva. Gli operai, come hanno riferito, sono stati alle dipendenze di un'agenzia di somministrazione lavoro e attraverso questo rapporto i loro contratti sono stati periodicamente rinnovati da Impianti Srr che li ha destinati al servizio rifiuti in diversi Comuni dell'ambito. A fine ottobre, però, il rinnovo non c'è più stato per "esigenze oggettive di produttività".