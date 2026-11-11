Lavoro Operai servizio rifiuti rimasti senza lavoro, assemblea Srr slitta alla prossima settimana

La loro condizione rimane certamente molto delicata e i numeri in rosso di Impianti Srr non favoriscono vie che vadano verso una ricollocazione

Gela. Individuare una soluzione praticabile, a tutela dei ventitré operai della raccolta rifiuti, i cui contratti non sono stati rinnovati alla scadenza di ottobre, non pare cosa facile. L'assemblea della Srr4, società che sovraintende il ciclo rifiuti territoriale, la scorsa settimana, proprio sul tema degli operai non confermati, si è sciolta, andando in prosecuzione per una successiva riunione. Si sarebbe dovuta tenere in settimana ma così non sarà. I sindaci della Srr4 e la governance di Impianti Srr, società in house per la quale i ventitré lavoratori hanno operato fino a poche settimane fa, tornerà a riunirsi la prossima settimana. Come comunicato dal management di Impianti Srr e dal commissario giudiziale Marco Valenza, nominato in seguito all'inchiesta sul presunto ciclo illecito dei rifiuti a Timpazzo, i mancati rinnovi si devono a costi in aumento per l'azienda, che gestisce il servizio rifiuti in tutti i Comuni dell'area sud della provincia di Caltanissetta e a Piazza Armerina. I tagli dovrebbero inoltre diventare più estesi. A fine anno non saranno rinnovati, sulla scorta delle scelte del management di Impianti Srr, più di quaranta contratti a termine, che si aggiungeranno ai ventitré depennati. I sindaci, come riferito dal primo cittadino gelese Terenziano Di Stefano e dal presidente Srr Gianfilippo Bancheri, a conclusione dell'assemblea della scorsa settimana, hanno sottolineato l'esigenza di una maggiore tutela per i lavoratori non rinnovati, nel tentativo almeno di equipararli a quelli i cui contratti scadranno a fine anno. Inoltre, Impianti Srr e la struttura commissariale, che hanno ricostruito una perdita finanziaria per la società in house non inferiore ai tre milioni di euro, devono comunque delineare parametri precisi per arrivare alla decisione sul non rinnovo dei contratti. I ventitré operai e gli altri i cui contratti, a fine anno, non saranno rinnovati, sono tutti alle dipendenze di un'agenzia di somministrazione lavoro. Alcuni dei dipendenti già depennati, paradossalmente, avevano da poco ottenuto una collocazione a tempo indeterminato nel rapporto con l'agenzia di somministrazione. Poche settimane dopo, però, si sono trovati senza lavoro. La loro condizione rimane certamente molto delicata e i numeri in rosso di Impianti Srr non favoriscono vie che vadano verso una ricollocazione. I ventitré lavoratori, a più riprese, hanno contestato i paramentri indicati dal management di Impianti Srr per giungere al mancato rinnovo.