La vertenza Operai servizio rifiuti ancora in presidio, riunione a Timpazzo: vicenda sarà trattata da assemblea Srr

Non intendono rinunciare al posto di lavoro, in gran parte unico mezzo di sostentamento per le loro famiglie

Gela. La mobilitazione dei ventitré operai del servizio rifiuti, i cui contratti non sono stati rinnovati, prosegue. Anche questa mattina si sono dati appuntamento davanti ai cancelli della discarica Timpazzo. Contestano la decisione relativa ai loro tagli, considerati "senza alcuna logica", e hanno atteso la conclusione di una riunione che si è tenuta proprio a Timpazzo. C'erano i sindaci della Srr4, società che sovraintende il ciclo territoriale dei rifiuti, che hanno voluto avere maggiori delucidazioni dai vertici di Impianti Srr, la società per la quale fino a pochi giorni fa gli operai prestavano servizio, seppur per il tramite di un'agenzia di somministrazione lavoro. I lavoratori, che hanno chiesto di poter prendere parte al tavolo, hanno invece dovuto attendere all'esterno. I sindaci fanno sapere che "stanno valutando il da farsi". Una conclusione più precisa dovrebbe giungere al termine dell'assemblea della Srr4, prevista in settimana. Gli operai proseguiranno nelle loro iniziative, almeno fino a quando non ci saranno riscontri ufficiali. Non intendono rinunciare al posto di lavoro, in gran parte unico mezzo di sostentamento per le loro famiglie.