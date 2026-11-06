Quotidiano di Gela
Vertenza rifiuti

Operai raccolta rifiuti, Irti: "Non sono ammissibili i licenziamenti, c'è bisogno di lavoro"

Operai senza contratto e senza lavoro

A cura di Redazione Redazione
06 novembre 2026 10:29
Aggiungici a Fonti Google Seguici su Google News
Operai raccolta rifiuti, Irti: "Non sono ammissibili i licenziamenti, c'è bisogno di lavoro" - Gli operai davanti alla discarica Timpazzo
Gli operai davanti alla discarica Timpazzo
Gela
Attualità
Condividi

Gela. “No ai tagli di personale nel servizio di raccolta rifiuti”. Il consigliere comunale della Dc Armando Irti ritiene che i ventitré operai e quelli che saranno a loro volta toccati dai mancati rinnovi devono essere salvaguardati. “Esprimo la contrarietà a qualsiasi ipotesi di licenziamento dei lavoratori impegnati nei servizi di raccolta dei rifiuti, pulizia delle strade, diserbo e manutenzione del territorio, prima assunti da Impianti Srr. La nostra città, ha bisogno di più lavoro e più servizi, non di licenziamenti. Le condizioni in cui versano numerose strade, sia nelle arterie principali che nelle periferie, evidenziano chiaramente la necessità di maggiori interventi di manutenzione, pulizia e cura del territorio. In un contesto già caratterizzato da evidenti carenze, ridurre il personale significherebbe aggravare ulteriormente i problemi, penalizzando i lavoratori, le loro famiglie e l'intera cittadinanza. Riteniamo che il lavoro debba essere tutelato e valorizzato, non considerato semplicemente un costo da tagliare. Il consigliere Irti chiede pertanto all'amministrazione e ai soggetti responsabili di fare chiarezza, salvaguardare i livelli occupazionali e individuare soluzioni alternative ai licenziamenti. Gela ha bisogno di più manutenzione, più pulizia, più occupazione e maggiore attenzione al territorio. Il partito della Democrazia Cristiana, continuerà a sostenere la tutela dei lavoratori e il miglioramento dei servizi, perché il decoro di una comunità passa anche attraverso la dignità del lavoro. Non si migliora un paese mandando a casa i lavoratori, ma investendo sul lavoro e sul futuro della comunità”, dice con una nota Irti.

Continua a leggere su Quotidiano di Gela

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela