Vertenza rifiuti Operai raccolta rifiuti, Irti: "Non sono ammissibili i licenziamenti, c'è bisogno di lavoro"

Operai senza contratto e senza lavoro

Gela. “No ai tagli di personale nel servizio di raccolta rifiuti”. Il consigliere comunale della Dc Armando Irti ritiene che i ventitré operai e quelli che saranno a loro volta toccati dai mancati rinnovi devono essere salvaguardati. “Esprimo la contrarietà a qualsiasi ipotesi di licenziamento dei lavoratori impegnati nei servizi di raccolta dei rifiuti, pulizia delle strade, diserbo e manutenzione del territorio, prima assunti da Impianti Srr. La nostra città, ha bisogno di più lavoro e più servizi, non di licenziamenti. Le condizioni in cui versano numerose strade, sia nelle arterie principali che nelle periferie, evidenziano chiaramente la necessità di maggiori interventi di manutenzione, pulizia e cura del territorio. In un contesto già caratterizzato da evidenti carenze, ridurre il personale significherebbe aggravare ulteriormente i problemi, penalizzando i lavoratori, le loro famiglie e l'intera cittadinanza. Riteniamo che il lavoro debba essere tutelato e valorizzato, non considerato semplicemente un costo da tagliare. Il consigliere Irti chiede pertanto all'amministrazione e ai soggetti responsabili di fare chiarezza, salvaguardare i livelli occupazionali e individuare soluzioni alternative ai licenziamenti. Gela ha bisogno di più manutenzione, più pulizia, più occupazione e maggiore attenzione al territorio. Il partito della Democrazia Cristiana, continuerà a sostenere la tutela dei lavoratori e il miglioramento dei servizi, perché il decoro di una comunità passa anche attraverso la dignità del lavoro. Non si migliora un paese mandando a casa i lavoratori, ma investendo sul lavoro e sul futuro della comunità”, dice con una nota Irti.