Opera e inclusione alle Mura Timoleontee: nasce il TAG Festival

Il 28 agosto e il 12 settembre, al tramonto, il Parco Archeologico di Caposoprano ospiterà La Traviata di Verdi e Cavalleria Rusticana di Mascagni. Un grande progetto artistico con circa cento professionisti e un forte valore sociale: persone con disabili

Gela. Nelle giornate del 28 agosto e del 12 settembre 2026, al tramonto, la suggestiva cornice delle Mura Timoleontee del Parco Archeologico di Caposoprano farà da palcoscenico a due eventi che fondono la valorizzazione del patrimonio storico locale con l'alta produzione sinfonica e l'inclusione sociale.



Inserito nel calendario degli eventi estivi GelaMed2026, il Festival punta a trasformare il sito archeologico in un teatro d'eccezione, dove il bel canto si fonde con la bellezza millenaria del paesaggio.



Il cartellone propone due imperdibili capolavori della tradizione operistica, eseguiti nella loro formulazione originaria:



-Venerdì 28 agosto 2026: "La Traviata" di Giuseppe Verdi, con la regia di Andrea Hlinkova.

-Sabato 12 settembre 2026: "Cavalleria Rusticana" di Pietro Mascagni, con la regia di Antoniu Zamfir.



Le rappresentazioni vedranno in campo un'imponente forza artistica: circa cento professionisti dello spettacolo, tra cui la Catania Philharmonic Orchestra, diretta dal Maestro Francesco di Mauro, il Concentus Choir (originariamente avrebbe dovuto essere il Coro Lirico del Mediterraneo ma dinamiche non attinenti alla organizzazione gli artisti che avrebbero dovuto essere parte del coro si sono costituiti in forma autonoma) diretto da Alistar Sorley, e un cast di cantanti lirici di grande valore.



Il cuore del progetto è l'arte come strumento di inclusione. Ciò che rende unico il TAG Festival non è soltanto la qualità artistica della proposta, ma la sua profonda valenza sociale e terapeutica. Il progetto persegue infatti l'obiettivo di abbattere le barriere del pregiudizio, spostando l'attenzione dal limite funzionale al talento.