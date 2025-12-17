Open Arms, assoluzione definitiva per Salvini

ROMA (ITALPRESS) - I giudici della VI sezione penale della Corte di Cassazione hanno confermato il giudizio di assoluzione che era stato deliberato in primo grado dal tribunale di Palermo per il vicep...

ROMA (ITALPRESS) - I giudici della VI sezione penale della Corte di Cassazione hanno confermato il giudizio di assoluzione che era stato deliberato in primo grado dal tribunale di Palermo per il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, relativamente ai fatti del 2019 nel caso Open Arms per le accuse di sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio. Respinto il ricorso della Procura di Palermo.

"Cinque anni di processo: difendere i confini non è reato", commenta su X Salvini.

Per il presidente del Consiglio Giorgia Meloni "la definitiva assoluzione di Matteo Salvini nel caso Open Arms è una buona notizia e conferma un principio semplice e fondamentale: un ministro che difende i confini dell'Italia non commette un reato, ma svolge il proprio dovere. Forza Matteo".

- Foto IPA Agency -

(ITALPRESS).