Open Arms, assoluzione definitiva per Salvini

17 dicembre 2025 18:00
ROMA (ITALPRESS) - I giudici della VI sezione penale della Corte di Cassazione hanno confermato il giudizio di assoluzione che era stato deliberato in primo grado dal tribunale di Palermo per il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, relativamente ai fatti del 2019 nel caso Open Arms per le accuse di sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio. Respinto il ricorso della Procura di Palermo.

"Cinque anni di processo: difendere i confini non è reato", commenta su X Salvini.

Per il presidente del Consiglio Giorgia Meloni "la definitiva assoluzione di Matteo Salvini nel caso Open Arms è una buona notizia e conferma un principio semplice e fondamentale: un ministro che difende i confini dell'Italia non commette un reato, ma svolge il proprio dovere. Forza Matteo".

