Onu, Tajani “Sosteniamo il multilateralismo ma serve una riforma”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Quelle di Guterres e Trump "sono due visioni diverse. Noi siamo amici e alleati degli americani, alcune osservazioni possono essere giuste, ma siamo sostenitori de...

A cura di Redazione 22 settembre 2026 21:00

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NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Quelle di Guterres e Trump "sono due visioni diverse. Noi siamo amici e alleati degli americani, alcune osservazioni possono essere giuste, ma siamo sostenitori del multilateralismo e delle Nazioni Unite". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa a New York a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. "Questo non significa che non ci siano errori o cose da correggere nelle Naizoni Unite. Serve una riforma, le Nazioni unite devono cambiare passo. Lavoriamo in questo contesto sapendo bene che alcune cose vanno corrette", ha aggiunto Tajani. - Foto IPA Agency - (ITALPRESS).