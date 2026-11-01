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Omicidio nel Palermitano, la vittima è un imprenditore agricolo di 54 anni

Sull'episodio indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura di Termini Imerese

A cura di Redazione Redazione
01 novembre 2026 16:30
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Omicidio nel Palermitano, la vittima è un imprenditore agricolo di 54 anni -
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PALERMO (ITALPRESS) – Omicidio nelle campagne di Gangi, in provincia di Palermo. Un imprenditore agricolo 54enne è stato trovato morto nei pressi della sua azienda, situata in contrada Rolica nel cuore delle Madonie: sul suo corpo sono stati riscontrati colpi di arma da fuoco, presumibilmente di un fucile.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe uscita di casa ieri pomeriggio e non vi avrebbe più fatto ritorno: a lanciare l’allarme sono stati i familiari, preoccupati dalla sua assenza; il cadavere è stato poi ritrovato nella notte. Sull’episodio indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura di Termini Imerese: sono state acquisite le immagini di video sorveglianza delle aziende agricole limitrofe, con l’obiettivo di risalire all’identità dei killer.

– Foto di repertorio Carabinieri –

(ITALPRESS)

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Fonte:

Verificato il: 01 novembre 2026

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