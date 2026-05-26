Omicidio Diviesti e riciclaggio sull’asse Italia-Albania, maxi blitz

BARI (ITALPRESS) - Maxi operazione internazionale all'alba tra Italia e Albania. La Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Bari e la Procura Speciale Anticorruzione di Tirana (SPAK) hanno fatto sca...

A cura di Redazione 26 maggio 2026 05:54

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BARI (ITALPRESS) - Maxi operazione internazionale all'alba tra Italia e Albania. La Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Bari e la Procura Speciale Anticorruzione di Tirana (SPAK) hanno fatto scattare un blitz congiunto, coordinato a livello europeo da Eurojust. Le indagini, condotte dalla Direzione Investigativa Antimafia di Bari e dalla Squadra Mobile di Andria, hanno fatto luce sull'omicidio di Francesco Diviesti, ucciso a Canosa di Puglia il 25 aprile 2025. L'inchiesta ha inoltre smantellato un'organizzazione criminale con base a Tirana, specializzata nel riciclaggio internazionale di denaro contante che veniva trasferito dall'Italia al Paese delle Aquile. Le attività illecite del gruppo sono state ricostruite dalla DIA di Bari grazie alla collaborazione delle autorità albanesi e al supporto dell'Ufficio dell'Esperto per la Sicurezza a Tirana. - Foto: Ipa Agency - (ITALPRESS).