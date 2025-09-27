Omaggio musicale al maestro Morricone, l'evento si terrà questa sera: "E' confermato"

L'appuntamento è per le ore 21:30 sul sagrato della chiesa Madre

Gela. Le condizioni meteo, con la pioggia che ha caratterizzato le scorse ore in città, hanno aperto valutazioni sull'evento di questa sera, sul sagrato della chiesa Madre. L'omaggio musicale al maestro Ennio Morricone, che rientra nel programma di iniziative dell'amministrazione comunale, si terrà. Lo fanno sapere dall'amministrazione comunale e lo conferma l'assessore Romina Morselli. L'appuntamento è per le ore 21:30, con l'orchestra “Renda” che eseguirà le composizioni più importanti e note che Morricone, nella sua lunga carriera, ha fornito al cinema e a capolavori rimasti immortali.