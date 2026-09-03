Omaggio floreale dei bambini al cippo di Dalla Chiesa a Palermo, l’incontro con Piantedosi / Video
Ogni bambino ha appoggiato un fiore sul cippo, andando a realizzare una composizione perfetta
PALERMO (ITALPRESS) – Una trentina di bambini, iscritti ad alcune scuole di quartieri periferici di Palermo, hanno reso omaggio al cippo commemorativo dedicato a Carlo Alberto Dalla Chiesa, in via Vittorio Emanuele. Un’iniziativa organizzata dal Comando Legione Carabinieri Sicilia, che si ripete ogni 3 settembre in occasione dell’anniversario dell’eccidio in cui persero la vita il generale, la moglie Emanuela Setti Carraro e l’autista Domenico Russo. Ogni bambino ha appoggiato un fiore sul cippo, andando a realizzare una composizione perfetta: all’appuntamento hanno preso parte il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e la presidente della commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo, già presenti in via Carini per la cerimonia commemorativa e alla Cattedrale per la messa.https://video.italpress.com/storage/news/video/2026/9/6a2503dc0ddff8558a3886a22bcc7db987767114.mp4
– Foto xd8/Italpress –
(ITALPRESS).
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Fonte:
- https://www.italpress.com/omaggio-floreale-dei-bambini-al-cippo-di-dalla-chiesa-a-palermo-lincontro-con-piantedosi/
Verificato il: 03 settembre 2026