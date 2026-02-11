Oltre tremila litri di gasolio rubati dai mezzi di un'azienda gelese, due denunciati

Pare che l'operaio rivendesse il carburante. L'azienda lavora per la realizzazione di un metanodotto nelle Marche

Macerata. Rubava gasolio dai mezzi usati da un'azienda gelese, attualmente impegnata, in provincia di Macerata nelle Marche, nei lavori per la realizzazione di un metanodotto. Un operaio, residente in Basilicata, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della stazione di Montecassiano. Era a sua volta impiegato nella fornitura del gasolio per quel cantiere. La segnalazione degli ammanchi, lo scorso anno, giunse da uno dei responsabili della logistica. In totale, sarebbero stati sottratti circa 3.600 litri di gasolio per autotrazione. Pare che l'operaio rivendesse il carburante. Proprio al momento del passaggio di alcune taniche, che l'operaio stava rivendendo a un carrozziere, sono arrivati i carabinieri, che hanno provveduto al sequestro. Sia l'operaio sia il carrozziere sono stati denunciati per furto e ricettazione.