Olioliva week 2026, a Imperia focus sul futuro dell’olio tra ricerca ed export

IMPERIA (ITALPRESS) - A Imperia, dal 3 all'8 novembre, la cultura dell'olio diventa occasione di confronto sul futuro dell'olivicoltura, tra innovazione, sostenibilità e nuove opportunità per le impre...

IMPERIA (ITALPRESS) - A Imperia, dal 3 all'8 novembre, la cultura dell'olio diventa occasione di confronto sul futuro dell'olivicoltura, tra innovazione, sostenibilità e nuove opportunità per le imprese. Nel fine settimana la 26ª Festa dell'Olio Nuovo. Dall'oliveto alla tavola, dalla ricerca scientifica ai mercati internazionali: a Imperia l'olio extravergine diventa il filo conduttore di una settimana di incontri, degustazioni e appuntamenti dedicati a una delle produzioni simbolo del Mediterraneo. E' Olioliva Week 2026, la manifestazione promossa dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria, che dal 3 all'8 novembre riunisce in un unico programma la seconda edizione del Frantoio delle Idee e la 26ª Festa dell'Olio Nuovo. Al centro, la cultivar Taggiasca e il paesaggio olivicolo del Ponente ligure: un patrimonio produttivo e culturale attraverso il quale affrontare temi di interesse nazionale, dalla competitività delle imprese agricole alla sostenibilità, dalla valorizzazione delle produzioni di qualità alle nuove opportunità del turismo esperienziale.

Il Frantoio delle Idee si propone come think tank della cultivar Taggiasca: un laboratorio di confronto tra imprese, istituzioni, università e associazioni di categoria per elaborare idee e strategie sul futuro della filiera. Il programma approfondisce la cultura dell'olio e delle olive da tavola, il rapporto tra alimentazione e salute, l'innovazione tecnologica e l'economia circolare. Un dialogo che mette in relazione ricerca scientifica ed esperienza dei produttori, per tradurre le conoscenze in opportunità di sviluppo, competitività e apertura ai mercati internazionali. La collaborazione con l'Università degli Studi di Genova porta a Imperia la ricerca e l'alta formazione. Il convegno del 5 novembre, "L'olio ligure tra Dieta Mediterranea e cucina italiana: UNESCO e alta formazione", ha affrontato le connessioni tra patrimonio alimentare, sostenibilità e nuove tecnologie, con approfondimenti che spaziano dalle caratteristiche chimiche e nutrizionali dell'olio alle applicazioni dell'intelligenza artificiale.

L'apertura ai mercati esteri è un altro asse della manifestazione, con incontri B2B tra operatori e buyer internazionali pensati per favorire nuove relazioni commerciali e rafforzare la presenza delle produzioni locali oltreconfine. Parallelamente, il confronto sull'oleoturismo mette a fuoco il potenziale di frantoi, aziende e paesaggi olivicoli nella costruzione di esperienze di visita legate all'identità dei territori. Da venerdì 6 a domenica 8 novembre, il waterfront di Oneglia ospita la Festa dell'Olio Nuovo, momento di incontro con il pubblico e con i produttori. Il percorso espositivo e le degustazioni offrono l'occasione di conoscere l'olio della nuova raccolta e le specialità del territorio, scoprendo il lavoro e i saperi che accompagnano la produzione.

Tra gli appuntamenti del fine settimana, sabato 7 novembre, alle ore 10, nell'area Saperi e Sapori di Calata Cuneo, è in programma il convegno "La Cucina Italiana tra tradizione e cultura. Celebrazione del Patrimonio UNESCO", realizzato in collaborazione con ISNART, con il coinvolgimento della rete Mirabilia. Un'occasione per approfondire il legame tra cultura gastronomica, patrimonio e attrattività turistica.

Olioliva Week propone così una lettura dell'olio extravergine che unisce prodotto, conoscenza ed esperienza: una risorsa economica e un'espressione della cultura mediterranea, capace di mettere in relazione agricoltura, ricerca, turismo e sviluppo dei territori.

- Foto ufficio stampa Camera di Commercio Riviere di Liguria -

(ITALPRESS).