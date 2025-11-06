Ok variazioni e debiti, maggioranza contro l'opposizione "irresponsabile": Mpa frena e gela alleati

Il dato politico è pure interno al “modello Gela”. L'Mpa ha preso una posizione meno rigida verso l'opposizione, dichiarando l'appartenenza al centrodestra

Gela. Variazioni di bilancio, in serata, approvate da tredici consiglieri di maggioranza. Tra gli atti all'ordine del giorno, quelli per lo sblocco dei fondi destinati ai lavori delle terre armate, tra via Borsellino e il lungomare Federico II di Svevia, per i loculi cimiteriali a Farello e ancora per i buoni libro da assegnare alle famiglie con maggiori difficoltà economiche. L'atto per i fondi della scuola “Solito” va aggiornato al decreto rilasciato ieri dagli uffici regionali e per questa ragione è stato momentaneamente ritirato, per essere a breve riproposto. E' stato approvato l'unico debito fuori bilancio. La seduta, però, ha riservato forti momenti politici. La maggioranza, in blocco o quasi, ha tacciato nuovamente di “irresponsabilità” l'opposizione, del tutto assente. I banchi del centrodestra e delle altre forze che non si rivedono nell'amministrazione Di Stefano erano completamente vuoti. I consiglieri di Pd, M5s e “Una Buona Idea” sono stati inflessibili. “In un momento delicato per la città, con variazioni di bilancio necessarie per non perdere fondi e finanziamenti – è stato spiegato – l'opposizione è assente”. Dai consiglieri e fino al vicesindaco Giuseppe Fava, tutti hanno duramente criticato la strategia di un'opposizione “che non ha interesse verso la città”. Però, il dato politico è pure interno al “modello Gela”. “Volevo rappresentare che non tutto il centrodestra è assente – è intervenuta il consigliere comunale Mpa Lucia Lupo – l'Mpa è presente e sostiene gli atti all'ordine del giorno. L'assenza dell'opposizione può starci, nel gioco delle parti”. Il consigliere autonomista ha voluto, in maniera plateale, dare una linea alla collocazione del suo gruppo, rappresentato in giunta dall'assessore Valeria Caci. Un aspetto, quest'ultimo, che si ripropone quasi ciclicamente in un “modello Gela” a trazione progressista e civica ma che condivide il governo della città con gli autonomisti, collocati nel centrodestra, sia in Regione sia in Provincia. Materiale da sviluppare, probabilmente, nella potenziale verifica politica post-bilancio.