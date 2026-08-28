Oiv, in municipio proroga per la presidenza dell'organo di controllo: Brentino proseguirà

Organismo di controllo che ha un ruolo importante soprattutto in una condizione di dissesto del municipio

Gela. Il suo incarico, alla guida dell'organismo indipendente di valutazione a Palazzo di Città, era in scadenza, con termine ultimo 31 agosto. Il dottor Nunzio Brentino proseguirà la sua esperienza fino al prossimo 31 dicembre. L'amministrazione comunale e il sindaco Terenziano Di Stefano hanno optato per una proroga, che è stata comunicata allo stesso presidente. Brentino ne ha preso atto, accettando di andare avanti alla guida dell'Oiv, organismo di controllo che ha un ruolo importante soprattutto in una condizione di dissesto del municipio. Brentino venne nominato tre anni fa, dall'allora giunta Greco. Il suo incarico proseguirà in attesa del procedimento per individuare il successore.