Oggi l'inaugurazione della XV sagra "Butera a tavola"
Butera. Sarà inaugurata stasera alle 19:00 la XV edizione “Butera a Tavola”, la sagra eno-gastronomica che celebra i prodotti tipici del territorio tra gusto, cultura e spettacolo. L’appuntamento è nel centro storico di Butera, che si trasformerà in un vero e proprio villaggio del gusto. Tre giorni intensi tra degustazioni, stand gastronomici, percorsi sensoriali, mostre, arte e laboratori, con un’attenzione speciale anche ai più piccoli, grazie a gonfiabili, animazione e il laboratorio “Coloriamo insieme” per bambini dai 3 ai 10 anni. È previsto un servizio navetta gratuito da Piazza Sicilia e dal parcheggio del cimitero.