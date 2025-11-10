Offshore Eni, nuova nave a servizio delle piattaforme lungo la costa locale

E' stata varata a Livorno dal gruppo Neri

Livorno. Svolgerà servizi di supporto alle piattaforme di Eni, lungo la costa locale. La scorsa settimana, a Livorno, il gruppo Neri ha varato la nuova nave “Nos Leo”, che entra a far parte della flotta dell'armatore Piero Neri, che si è aggiudicato una gara indetta dalla multinazionale proprio per il supporto al sistema offshore, tra le coste di Gela e Licata. La nave è stata realizzata con una capacità di trasporto di tremila tonnellate, proprio per rifornire le piattaforme. E' stata pensata anche per trasportare le piattaforme e per svolgere un servizio antincendio.