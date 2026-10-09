Odio e discriminazione razziale sul web, minorenne in comunità ad Arezzo

AREZZO (ITALPRESS) - I Carabinieri del ROS, supportati dai militari del Comando Provinciale di Arezzo, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di collocamento in comunità nei confronti di un minorenne re...

AREZZO (ITALPRESS) - I Carabinieri del ROS, supportati dai militari del Comando Provinciale di Arezzo, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di collocamento in comunità nei confronti di un minorenne residente nella provincia di Arezzo. Il giovane è indagato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, e con finalità di terrorismo.

L'operazione nasce da un'indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze. Attraverso un'attività di monitoraggio e web patrolling, gli investigatori hanno individuato il profilo social del minore all'interno di chat e ambienti virtuali riconducibili alla galassia accelerazionista.

Nelle conversazioni venivano promosse ideologie neofasciste, neonaziste, suprematiste e xenofobe, con la mitizzazione di stragi scolastiche ("mass shooting") e la diffusione di contenuti misogini vicini al movimento "Incel", volti a teorizzare la privazione dei diritti delle donne.

In esecuzione del provvedimento del GIP, il minore sarà inserito in una struttura comunitaria per seguire il percorso riabilitativo previsto dalla legge.

- Foto: Ipa Agency -

(ITALPRESS).