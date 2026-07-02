Nuovo volo diretto Pechino-Venezia di Air China
PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Air China ha inaugurato oggi una rotta aerea diretta che collega Pechino a Venezia.Il nuovo collegamento sarà operato con voli di andata e ritorno, in programma ogn...
PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Air China ha inaugurato oggi una rotta aerea diretta che collega Pechino a Venezia.
Il nuovo collegamento sarà operato con voli di andata e ritorno, in programma ogni martedì, giovedì, sabato e domenica.
Air China ha dichiarato che la rotta migliorerà ulteriormente la sua rete di voli in Europa, contribuendo a rafforzare i legami economici e commerciali tra Cina ed Europa, così come gli scambi culturali e interpersonali.
La compagnia ha lanciato la sua prima rotta tra Cina e Italia nel 1986, collegando Pechino e Roma. Oggi opera quasi 260 voli a settimana verso 25 destinazioni in Europa.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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Verificato il: 02 luglio 2026