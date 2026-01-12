Nuovo volo diretto fra Palermo e Belgrado con Wizz Air

La compagnia aerea Wizz Air e Gesap annunciano una nuova rotta tra Palermo e Belgrado

PALERMO (ITALPRESS) – La compagnia aerea Wizz Air e Gesap, società di gestione dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo, annunciano una nuova rotta tra il capoluogo siciliano e Belgrado.

“Il nuovo collegamento – si legge in una nota – rappresenta un consolidamento strategico della presenza di Wizz Air nel capoluogo siciliano e una risposta concreta alla crescente domanda di connettività tra l’isola e i Balcani. La partnership con Gesap si arricchisce così di una nuova destinazione chiave, aprendo una porta diretta verso la capitale della Serbia, centro economico e culturale in forte crescita”.

I biglietti sono già in vendita su wizzair.com e sull’app mobile WIZZ, a partire da 24,99 euro. Tutti i voli saranno operati con i moderni aeromobili Airbus A321neo, noti per il loro comfort, la bassa rumorosità e le ridotte emissioni. Il collegamento sarà garantito da tre frequenze settimanali, ogni martedì, giovedì e sabato, permettendo una flessibilità ideale sia per i viaggi di piacere che per quelli d’affari.

“Il collegamento tra Palermo e Belgrado – sottolinea la nota – unisce due delle città più ricche di storia in Europa. Se da un lato i passeggeri serbi potranno scoprire il patrimonio arabo-normanno e le spiagge della Sicilia, dall’altro i viaggiatori siciliani avranno accesso diretto alla “Città Bianca”, cuore dinamico dei Balcani, celebre per la sua vibrante vita notturna e la millenaria fortezza di Kalemegdan. Un ponte strategico che favorisce il turismo culturale e la crescita degli scambi tra il Mediterraneo e l’Europa dell’Est”.

“Come già detto in passato, crediamo fortemente nello scalo palermitano e vogliamo continuare a crescere nell’aeroporto Falcone Borsellino. Con l’annuncio della rotta Palermo-Belgrado, proseguiamo quindi il nostro piano di espansione nello scalo supportati dalla nostra partnership con Gesap e dal rinnovato affetto dei nostri passeggeri palermitani – ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air -. Dopo il successo dei voli per Varsavia e Bratislava, questo nuovo collegamento verso la Serbia conferma infatti quanto Palermo sia di crescente importanza nella nostra strategia di crescita in Italia. Vogliamo continuare a offrire ai passeggeri siciliani destinazioni uniche e tariffe accessibili, favorendo al contempo l’arrivo di nuovi flussi turistici internazionali in Sicilia e nella magnifica Palermo”.

“L’apertura della rotta Palermo Belgrado rappresenta un ulteriore passo nel posizionamento dello scalo Falcone Borsellino come piattaforma mediterranea di connessione internazionale. Non si tratta solo di un nuovo collegamento, ma di un investimento sulla qualità del network, sulla destagionalizzazione dei flussi e sull’attrattività economica del territorio – ha dichiarato Gianfranco Battisti, Amministratore Delegato di Gesap -. La collaborazione con Wizz Air conferma la capacità dell’aeroporto di intercettare mercati dinamici e in crescita, rafforzando il ruolo di Palermo nelle reti europee del turismo e del business”.

“L’introduzione del nuovo volo per Belgrado – puntualizza la nota – è cruciale non solo per la strategia di sviluppo dell’Aeroporto Internazionale Falcone Borsellino ma dell’intera regione, che si conferma come una piattaforma di connessione vitale nel Mediterraneo. Queste nuove rotte non solo arricchiscono l’offerta per il traffico leisure tradizionale, ma vogliono arrivare anche ai segmenti turistici ad alto potenziale, contribuendo in modo significativo alla destagionalizzazione dei flussi. Parallelamente, si aprono nuove e concrete opportunità per l’interscambio commerciale e business, facilitando i rapporti tra le imprese siciliane e un’area europea in forte espansione economica”.

Con queste nuove destinazioni, i collegamenti internazionali gestiti da Wizz Air in Sicilia salgono a 21. La compagnia aerea, infatti, opera dagli aeroporti di Palermo, Catania e Comiso offrendo 21 destinazioni verso 12 paesi.

Dal Falcone e Borsellino attualmente Wizz Air opera 2 rotte per Bratislava – 4 volte la settimana, martedì, giovedì, sabato e domenica – e Varsavia Modlin – 3 volte la settimana, martedì, giovedì e sabato – con tariffe a partire da 19,99 euro. Con questi due collegamenti la compagnia ha già messo a disposizione dei passeggeri siciliani oltre 167 mila posti per la stagione invernale 2025.

