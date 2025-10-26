Nuovo Pta, dopo quattro anni arriva l'affidamento dei lavori

Le procedure di gara sono state completate

Gela. Le prime comunicazioni tra Regione e Asp risalgono a quattro anni fa. Vennero previsti fondi per oltre cinque milioni di euro, destinati alla realizzazione di un presidio territoriale di assistenza. Da allora, le procedure, comprese quelle progettuali, sono andate decisamente a rilento e solo negli ultimi giorni, con un provvedimento ufficiale, proprio Asp ha affidato i lavori del Pta. Se li è aggiudicati, in attesa della stipula ufficiale del contratto, l'azienda Arcieri costruzioni srl di San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento. La procedura è stata conclusa dopo la disamina delle offerte richieste a una decina di imprese del settore. Alla fine, è stata individuata quella della società della provincia agrigentina. Il ribasso supera il 24 per cento. Gli uffici di Asp hanno ritenuto conformi gli atti. Il Pta è una delle opere che dovrebbe attenuare la carenza di servizi in città, in attesa di capire se verrà completata la casa di comunità (anche in questo caso con ritardi evidenti) e più in generale in uno scenario non favorevole per l'intero sistema sanitario locale, segnato troppo spesso da tagli e da numeri al ribasso quanto al personale.