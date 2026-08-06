Nuovo ospedale, Scuvera "su progettazione io l'avevo preannunciato": "Anche medici stranieri al Vittorio Emanuele"

Nel centrodestra i partiti puntano alla parternità delle scelte del governo regionale

Gela. Nel centrodestra, che il presidio allestito dall'amministrazione comunale davanti all'ospedale “Vittorio Emanuele", ormai da otto giorni, lo ha decisamente evitato, in queste ore è partita la corsa interna per la “paternità” politica dell'annuncio sulla disponibilità di sedici milioni di euro per la progettazione del nuovo ospedale. I forzisti sono partiti in quarta, nelle scorse ore, con il parlamentare Ars Rosetta Cirrone Cipolla e con il gruppo locale del partito, che questa mattina hanno incontrato l'assessore regionale alla salute Marcello Caruso, facendo un bilancio favorevole della gestione del manager Asp Salvatore Ficarra. Allo stesso modo, hanno citato la decisione del governo Schifani sui fondi per la progettazione del nuovo nosocomio. Il parlamentare Ars di Fratelli d'Italia Salvatore Scuvera, però, in un video diffuso sui social non ci sta ad apparire “secondo arrivato”. “Che il governo regionale avrebbe autorizzato i sedici milioni per la progettazione l'ho anticipato io la scorsa settimana”, ha spiegato. Allo stesso modo dei forzisti, che hanno avanzato alcune proposte pratiche a Caruso, Scuvera indica la possibilità che il “Vittorio Emanuele”, carente in ogni dove quanto a personale, possa essere sede di formazione per gli specializzandi e per accolga medici stranieri. “Valuteremo questa possibilità”, ha indicato nel video.