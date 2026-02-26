Nuove adesioni tra i civici del sindaco, "progetto sempre più consistente e movimento aperto"

Scelte che si innestano in un percorso di recente confermato dalle adesioni degli avvocati Alessandro Fama' e Angelo Greco, già con esperienze centriste, e dell'ingegnere Francesco Leone

Gela. Il gruppo civico di "Una Buona Idea", che ha come riferimento principale il sindaco Terenziano Di Stefano, continua a costruire con la città e ci sono nuove adesioni dalla società civile, in primis. Nelle scorse ore, sono state presentate. Scelte che si innestano in un percorso di recente confermato dalle adesioni degli avvocati Alessandro Fama' e Angelo Greco, già con esperienze centriste, e dell'ingegnere Francesco Leone. "Prosegue il percorso di crescita di “Una Buona Idea”, che registra nuovi ingressi e amplia progressivamente la propria base sul territorio. Si sono aggiunte nuove presenze, a conferma di un progetto civico che continua ad attrarre energie e competenze", fanno sapere i civici. Fama' sta lavorando proprio per rafforzare il gruppo, nonostante sia tra gli innesti più recenti. "I nuovi ingressi rappresentano un ulteriore passo in avanti nel processo di apertura del movimento, che punta a consolidare il proprio spazio civico attraverso il coinvolgimento attivo della società civile", sottolineano da "Una Buona Idea".