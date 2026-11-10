I lavori Nuova rianimazione ospedale, in corso cantiere per l'ascensore di collegamento: sicurezza va migliorata

I lavori vanno completati per rendere efficiente il sistema di collegamento, che è stato necessario rivedere in corso d'opera

Gela. È un progetto che è stato rivisto più volte dopo un iniziale errore di valutazione, per collegare la nuova rianimazione dell'ospedale Vittorio Emanuele, attivata da poco con finanziamento Eni nonostante dovesse essere pronta durante l'emergenza Covid. I lavori sono in corso per realizzare l'ascensore di collegamento tra rianimazione e sala operatoria. Lo stato dei lavori e la condizione del cantiere solleva diverse segnalazioni. Vari utenti del nosocomio di Caposoprano hanno notato spesso la presenza di operai privi di adeguate protezioni e misure di precauzione che non appaiono adatte alle lavorazioni in atto. I lavori vanno completati per rendere efficiente il sistema di collegamento, che è stato necessario rivedere in corso d'opera.